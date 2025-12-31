Что стало с могилой Михаила Пуговкина спустя 17 лет после похорон

Михаил Пуговкин скончался в 25 июля 2008 года. Похоронили актера на престижном участке Ваганьковского кладбища столицы. Спустя время на могиле Пуговкина появился оригинальный памятник, выполненный в виде киноленты.

Россияне навсегда запомнили артиста по фильмам легендарных режиссеров Леонида Гайдая и Александр Роу. Фильмы "Девчата", "Операция Ы", "Иван Васильевич меняет профессию" сделали Пуговкина всенародным любимцем. В сказках Роу "Огонь, вода и... медные трубы" и "Варвара-краса, длинная коса" он блистательно сыграл царей. А последней работой Михаила Ивановича стал сериал "Бриллианты для Джульетты", который вышел в 2004 году.

В последние годы жизни народный артист страдал диабетом и перед смертью был прикован к постели. Его третья жена Ирина Лаврова всячески ограждала супруга от любых контактов, не желая его демонстрировать публике старым и больным. Артист скончался у себя дома. Похороны оплатил Фонд помощи ветеранам кино, которым руководит Никита Михалков.

Дочь Пуговкина от первого брака не пришла проститься с отцом — отношения у них всегда были неважными. Позже между Еленой и вдовой Ириной Лавровой вспыхнул конфликт из-за наследства. Пуговкин все переписал на супругу, ничего не оставив дочке.

Сегодня на могиле артиста стоит оригинальный памятник, он выполнен в виде киноленты. Последнее пристанище Пуговкина всегда ухоженное, поклонники даже зимой приносят любимому артисту живые цветы. Иногда на лавочке у могилы можно встретить и тех, кто пришел помянуть артиста. Даже спустя 17 лет после похорон актера помнят и любят.