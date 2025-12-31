В России в 2028 году проведут микроперепись населения

Российские власти планируют провести микроперепись населения в 2028 году, следует из плана мероприятий, утвержденного правительством, которое приводит ТАСС.

Согласно документу, в стране организуют выборочное федеральное статистическое наблюдение, охватывающее не менее 5% граждан, подлежащих Всероссийской переписи.

За проведение микропереписи будут отвечать Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры и Социальный фонд РФ. Целью этого мероприятия является получение и публикация актуальных данных о социальных и демографических характеристиках населения страны.

Следующая Всероссийская перепись населения должна будет пройти в цифровом формате. Планируется впервые использовать данные единого информационного регистра сведений о населении Федеральной налоговой службы.

Кроме того, у россиян сохранится "гарантия самоопределения". Им будет предоставлена возможность уточнить внесенные заранее данные о них и дополнить их недостающей информацией.