Мизулина: WhatsApp и Telegram не сотрудничают с РФ по террористической опасности

WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram не предоставляют данные об аккаунтах по запросу российских правоохранительных органов в случаях, когда большому числу человек угрожает опасность. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что продолжают принимать ограничительные меры по отношению к WhatsApp из-за нарушения мессенджером российского законодательства.

"К сожалению, иностранные площадки, какими являются и WhatsApp, и Telegram, практически не выдают нашим правоохранительным органам никакие сведения о тех лицах, которые совершают преступления с помощью этих площадок. В том числе в связи с террористической активностью: данные об аккаунтах, о лицах, насколько мне известно, не предоставляются по запросу правоохранительных органов", - сказала она.

Мизулина привела в пример теракт в "Крокус сити холле". По ее словам, все общение преступников происходило с использованием WhatsApp и Telegram.

"Этот момент отсутствия оперативного взаимодействия, когда произошло какое-то событие или готовится событие, опасное для большого количества людей, для их жизни, он больше всего беспокоит", - добавила глава ЛБИ.

Мизулина отметила, что WhatsApp в нашей стране активно пользовалось более старшее поколение, которому теперь надо искать альтернативу. Тем не менее глава ЛБИ считает действия государства в этой сфере понятными и закономерными.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 11:00 мск.