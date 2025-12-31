Цыпкин назвал отмену «схемы Долиной» одним из главных событий года

Александр Цыпкин заявил НСН, что 2025 год запомнится ему премьерой спектакля «Жил. Был. Дом» в МХТ имени А. П. Чехова, встречей Трампа и Путина и решением Верховного суда по «делу Долиной». Писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин в разговоре с НСН заметил, что 2025 год запомнится ему одним из важнейших событий в карьере.

«Мое главное личное событие – премьера спектакля «Жил. Был. Дом» в МХТ имени А. П. Чехова. Это не только событие этого года, а в целом одно из важнейших профессиональных событий. Постановка на главной сцене главного российского театра – определенное достижение для человека, который занимается драматургическими произведениями. Также я очень доволен, что обе бабушки живы. Одной 91 год, другой 92 года», - поделился он.

Собеседник НСН подчеркнул, что в общественном смысле самые важные события года были связаны со спецоперацией.

«Ключевая цепь событий связана с СВО. В широком смысле слова с конфликтом «Россия – Запад», даже я бы сказал конфликтом «Запад – Юг». Наверное, встреча Путина и Трампа будет иметь долгосрочные последствия, как в свое время переговоры в Тегеране имели последствия на долгие десятки лет», - заявил Цыпкин.

По его словам, 2025 год также запомнится «делом Ларисы Долиной», поскольку решение квартирного вопроса переросла в первое масштабное проявление культуры отмены в России.

«Среди важных событий года отметил бы решение Верховного суда по «делу Долиной». Это очень важная, болезненная тема для многих. Не помню, чтобы Верховный суд настолько радикально переиграл решения нижестоящих судов. Тем более в таких резонансных делах. Это может привести к заметным изменениям всей правовой практики. Конечно, нельзя не отметить колоссальное общественное внимание к процессу. В целом это одно из первых проявлений культуры отмены, чего прежде в нашей стране почти не происходило. Я не сторонник культуры отмены в целом, когда это становится безосновательной травлей. Но в данном случае скорее у людей было понятное желание хоть как-то повлиять на конкретного человека, который, по мнению многих, совершил несправедливость. И на государство, которое эту несправедливость поддержало. Лариса Долина могла бы поступить по-другому, и тогда вся ситуация была бы решена гораздо быстрее», - сказал он.

Ранее ведущие юридические вузы России — СПбГУ и МГЮА — заявили, что включили в учебные планы разбор дела певицы Ларисы Долиной о квартире. Певица, продавая квартиру покупательнице Полины Лурье, думала, что следка будет фиктивной, однако потом поняла, что отдала деньги с продажи мошенникам. Суды вернули ей квартиру, и только Верховный суд признал это решение ошибочным, постановив выселить Долину, напоминает «Радиоточка НСН».