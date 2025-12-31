Жители Чукотки и Камчатки первыми в стране встретили Новый год

Самые восточные субъекты России - Чукотский автономный округ и Камчатский край - первыми в стране встретили 2026 год. Разница по времени с Москвой у этих регионов - девять часов, в столице 15:00.

Во всех населенных пунктах Чукотского АО в ночь с 31 декабря на 1 января проходят праздничные мероприятия. Жителей и гостей ожидают выступления местных артистов, хороводы и танцевальные марафоны. В Анадыре в 01:00 на главной площади начнутся уличные гулянья. А в 13.00 1 января состоится забег на 2026 метров.

На центральной площади самого северного города России - Певека - ровно в 01:30 старт празднику даст не только Дед Мороз, но и Конь Огонь. Запланирован гигантский хоровод, интерактивные игры и особый сюрприз - аудиопоздравления, заранее записанные жителями города.

В Эгвекиноте массовые гуляния начнутся на центральной площади в 01:00, а затем продолжатся в Доме культуры. В Билибине праздник стартует в 01:30 на городской площади.

В Камчатском крае, коррективы в программу мероприятий внесла непогода. Количество осадков с начала декабря в Петропавловске-Камчатском превысило норму на 316 процентов. В последний циклон, который проходил с 26 по 29 декабря, выпало 106 миллиметров осадков. Высота сугробов достигала 1,5 метра. В некоторых районах региона из-за снегопада возникли перебои с энергоснабжением. В связи с этим были отменены занятия в школах, перенесены новогодние утренники и представления. В краевом минобре сообщили, что родителей и учащихся будут заранее предупреждать о дате и времени мероприятий.

Тем не менее в краевой столице 31 декабря в 22:00 стартовала праздничная программа. Перед жителями и гостями региона выступают лучшие творческие коллективы города, организованы конкурсы с призами и интерактивы. На протяжении всего праздника работает фудкорт. Всех желающих угощают горячим чаем. После новогоднего салюта в полночь новогодняя программа будет продолжена до 02:00.

- Для Камчатки 2025 год запомнится как год необычайных испытаний стихией. Мы пережили землетрясения, извержения вулканов, удары непогоды. Сделали необходимые выводы и готовы двигаться вперед. В ожидании новогоднего чуда мы загадываем желания. Уверен, нас объединяет одна мечта: чтобы все беды остались в прошлом. Конечно, одного желания мало - нам предстоит большой труд. Засучив рукава, все вместе мы продолжим развивать Камчатку, делать ее благополучной и процветающей. Я убежден, благодаря нашему единству у нас все обязательно получится, - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Между тем уже через час Новый год на Дальнем Востоке встретят жители Магаданской и Сахалинской областей, а также восточных районов Якутии. Через два часа 2026-й наступит в Приморском, Хабаровском краях и Еврейской АО. Когда в Москве часы покажут 18:00, праздник придет в Амурскую область, Забайкальский край, западные и центральные районы Якутии. Еще через час (19:00 мск) 2026-й встретит Бурятия.