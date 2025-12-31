Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил россиян с Новым годом

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области поздравил россиян с Новым 2026 годом.

— Дорогие мои друзья, всю нашу большую и необъятную страну поздравляю с Новым годом и с новым счастьем! Всем желаю добра, здоровья, благополучия и удачи! Чтобы на все начинания сил хватало, чтобы желания исполнились, а мечты сбылись, — пожелал волшебник.

Его слова приводит ТАСС.

В середине декабря в павильоне «Фабрика подарков» открылся флагманский почтовый ящик федерального проекта «Письмо всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга». Через систему почтовых ящиков дети и взрослые могут отправлять письма в Великий Устюг.

На фестивале «Путешествие в Рождество» в рамках «Зимы в Москве» на около 50 площадках можно выбрать уникальную ретро-открытку из специальной коллекции, подписать ее и отправить через настоящий почтовый ящик на праздничной локации.

Дед Мороз и Снегурочка прилетели на вертолете к юным пациентам в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Они пролетели вокруг центра, приветствуя детей и заглядывая в окна больничных палат.