Раскрыты подробности коллапса в российских аэропортах

Российские аэропорты столкнулись с тяжелым коллапсом. Так, рейс из Омска в Москву задержан до следующего года, сообщает «База».

© Московский Комсомолец

Самолёт рейса Омск — Москва, который должен был вылететь 31 декабря в 4:00, перенесён на 01:35 1 января. Это не единственный случай — залы ожидания переполнены. Сотни людей остаются встречать праздник в аэропортах из-за погодных условий.

Хуже всего ситуация в Пулково (Санкт-Петербург) и аэропорту Калининграда. Например, пассажиры рейса Калининград — Уфа ждут вылета уже более 45 часов, сообщая о проблемах с питанием и размещением.

В Петербурге пассажиры требуют замену экипажа после третьей попытки вылета

В Оренбурге рейс в Сочи, запланированный на 31 декабря, перенесли на ночь 1 января. В сочинском аэропорту, по словам пассажиров, раздают горячее питание и воду.