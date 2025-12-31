В пяти районах Адыгеи и Майкопе введен режим ЧС

В Майкопе и пяти районах Адыгеи - Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском - введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившихся 31 декабря метелей. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

© Пресс-служба администрации Адыгеи

"Решение принято с целью привлечения всех сил и средств для устранения последствий непогоды в максимально сжатые сроки", - подчеркнул Кумпилов.

Он также добавил, что с ночи все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, чтобы максимально быстро и качественно расчистить дороги и обеспечить движение экстренных служб, в том числе скорой помощи, общественного транспорта, а также стабильную работу больниц.

Местами снежный коллапс оставил жителей без света. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение, после чего сразу же возобновят работу котельные и ЛЭП. На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам.

"Из непростых вопросов - опасное скопление снега на навесах, - отметил Мурат Кумпилов. - К сожалению, в Майкопе случилась трагедия - из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники - обошлось без пострадавших. Призываю жителей населенных пунктов сохранять осторожность и своевременно очищать имущество и свою территорию от снега".

В соцсетях жители делятся видео последствий мощного снегопада - некоторым приходится часами откапывать свои автомобили из сугробов, движение общественного транспорта тоже парализовано.