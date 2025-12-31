В январе жителей Центральной России ждут 20-градусные морозы

К концу 2025 года русская зима по всем метеорологическим и гидрологическим параметрам полностью восстановила свой статус, а уже в первой половине января в Центральную Россию могут прийти 20-градусные морозы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, утром 31 декабря столбики термометров в Москве показывают минус 6 градусов. Толщина льда на водоемах выросла до 4-9 сантиметров, при этом она еще будет увеличиваться. Высота снежного покрова достигла 20 сантиметров на ВДНХ (прирост за сутки - 2 сантиметра), 18 сантиметров на Балчуге и 23 сантиметров в Тушино. В области самые большие сугробы образовались в Волоколамске (26 сантиметров), Дмитрове (25 сантиметров) и Клину (24 сантиметра).

В новогоднюю ночь в столице похолодает до минус 10-13 градусов, а в Подмосковье - до минус 10-15 градусов. Местами возможно 17 градусов мороза, что соответствует многолетней норме, отметил Тишковец.

"В тыловой части циклона, центр которого окажется над Костромской областью, будет облачно с прояснениями, местами слабый снег", - добавил он.

Днем 1 января вырастет атмосферное давление, выглянет Солнце, осадки пойдут на убыль, а термометры покажут примерно минус 10 градусов. Для светлого времени года это на 4-5 градуса ниже климатической нормы.

"На пик мороз выйдет в ночь на 2 января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до минус 12-15 градусов, по области - местами до минус 15-20 градусов", - рассказал синоптик.

В этот день с 15:00 в столичном регионе ожидаются обложные снегопады и усиление ветра с ухудшением видимости до 1-4 километров. В городе сугробы вырастут до 25 сантиметров, а температура поднимется до 6-11 градусов мороза.

3 и 4 января мороз должен смягчиться до минус 1-6 градусов, но к Рождеству столбики термометров покажут минус 7-12 градусов.

Сильные снегопады обрушатся на Москву и всю Центральную Россию 8 января. Как сказал Тишковец, это будет самый сложный в метеорологическом отношении день, поскольку выпадет до 15-20 миллиметров осадкой, то есть больше 1/3 месячной нормы. Более того, в некоторых регионах в осадкомер попадет до 30-35 миллиметров, что равняется как минимум половине январской нормы небесной влаги.

"В результате стихии в столице сформируются настоящие февральские сугробы высотой до 36-38 сантиметров, а это в полтора раза больше нормы", - уточнил эксперт.

Он посоветовал не совершать в этот день дальних переездов на автотранспорте, так как из-за снежного бурана на дорогах будет чрезвычайно сложная обстановка.

"В заключительные выходные дни погода улучшится, и могут ударить первые 20-градусные Федосеевы морозы", - предупредил Тишковец.

По его словам, январь в 2026 году, как и положено середине зимы, будет относительно холодным.