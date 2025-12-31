Милонов назвал шампанское недостатком Нового года

Шампанское является не символом Нового года, а его недостатком, которым россияне омрачают этот праздник.

Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»).

«Взрослые должны понимать, что шампанское — это не символ праздника, это недостаток, которым они омрачают свой праздник», — сказал он, отметив, что этот недостаток уже плотно вошел в жизнь россиян.

По словам депутата, употребление этого напитка или отказ от него является выбором взрослых, однако угощать алкоголем детей или предлагать им детское шампанское — «абсолютно мерзкая традиция».

Милонов подчеркнул, что таким образом снижается их толерантность к здоровому образу жизни, поскольку детям кажется, что, повзрослев, они тоже смогут пить алкоголь. Он отметил, что выросшим в такой культуре детям будет безразлично, что пить: дорогое шампанское или дешевое пиво.

Кроме того, Милонов призвал создать телепередачу, посвященную вреду шампанского с участием наркологов, психологов и психиатров.

В новогоднюю ночь высок риск отравления неправильными комбинациями алкогольных и безалкогольных напитков. О том, как правильно пить в новогоднюю ночь, чтобы 1 января не проснуться с ужасной головной болью, «Газете.Ru» подробно рассказали наркологи и гастроэнтерологи.