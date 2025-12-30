Новогодние праздники «самыми смертельными»

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев назвал праздники на Новый год «самыми смертельными». Об этом сообщает RTVI.

По словам Хамзаева, именно новогодние праздники являются наиболее смертоносными. Он заявил, что статистика показывает резкий рост смертности именно в этот период. По этой причине он призвал россиян «беречь себя» во время зимних каникул.

«Я за здоровый, разумный и семейный Новый год. Надо беречь собственное здоровье. Новогодние праздники, к сожалению, у нас, по статистике, самые смертельные в году — это факт. <…> Это очень тревожная ситуация, потому что новогодние праздники затяжные и местами “пьяные”, поэтому надо постараться организовать досуг в рамках возможностей и со стороны государства, и со стороны гражданина», — заявил депутат.

Хамзаев также добавил, что в январе резко вырастает угроза отравиться контрафактным алкоголем. По его словам, в этот период правоохранительным органам необходимо усиливать процессы по выявлению подобной продукции.