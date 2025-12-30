Новогодние праздники «самыми смертельными»

Андрей Дуванов

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев назвал праздники на Новый год «самыми смертельными». Об этом сообщает RTVI.

Новогодние праздники «самыми смертельными»
© РИА Новости

По словам Хамзаева, именно новогодние праздники являются наиболее смертоносными. Он заявил, что статистика показывает резкий рост смертности именно в этот период. По этой причине он призвал россиян «беречь себя» во время зимних каникул.

«Я за здоровый, разумный и семейный Новый год. Надо беречь собственное здоровье. Новогодние праздники, к сожалению, у нас, по статистике, самые смертельные в году — это факт. <…> Это очень тревожная ситуация, потому что новогодние праздники затяжные и местами “пьяные”, поэтому надо постараться организовать досуг в рамках возможностей и со стороны государства, и со стороны гражданина», — заявил депутат.

Хамзаев также добавил, что в январе резко вырастает угроза отравиться контрафактным алкоголем. По его словам, в этот период правоохранительным органам необходимо усиливать процессы по выявлению подобной продукции.