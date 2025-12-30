В Минздраве дали рецепт полезного салата "Оливье"

Любимый многими салат "Оливье" можно сделать полезнее, если заменить майонез на греческий йогурт и добавить больше зелени и овощей, рассказала руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Специалист напомнила, что безопасной порцией традиционного салата "Оливье" считается 100 граммов, это примерно две-три столовые ложки. Однако порцию можно удвоить без вреда для здоровья и фигуры, если сделать салат более полезным. Для этого надо заменить майонез на греческий йогурт с горчицей, использовать запеченную индейку или курицу вместо колбасы, а также добавить в блюдо больше свежей зелени и овощей.

В Минздраве даже опубликовали рецепт "здорового Оливье", ингредиентами которого являются яйца (две штуки), одна морковь, два свежих огурца, одно яблоко, куриное филе, авокадо, зеленый горошек (0,5 банки) и натуральный йогурт (2,5-4%). Филе, яйца и морковь рекомендуется сварить по отдельности. Затем все ингредиенты надо порезать кубиками в чашу, добавить зеленый горошек, заправить по вкусу йогуртом, посолить и поперчить.