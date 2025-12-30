Россиян предупредили о притоке мигрантов в новом году

Российский рынок труда готовится к масштабным изменениям в связи с решением властей привлечь миллионы иностранных рабочих. Руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян поделился подробностями этого плана.

© Вечерняя Москва

Он указал, что правительство намерено решить проблему нехватки персонала путем привлечения трех миллионов квалифицированных сотрудников из Индии и других азиатских и африканских стран. Эти меры поддержаны крупными компаниями, включая Яндекс, Озон и Ленту, планирующими массовый найм мигрантов.

По мнению эксперта, приток иностранной рабочей силы приведет к снижению высоких ставок на низкоквалифицированные профессии, особенно в сфере доставки, торговли и строительства. Вместе с тем, ситуация в IT-отрасли отличается избытком опытных разработчиков, вызванным сокращениями в крупных компаниях и развитием технологий автоматизации.

— И поверьте, проще и дешевле привезти человека из-за границы, оплатить билет, получить квоту и обучить его русскому языку, чем такие деньги платить специалисту не важно какой квалификации, — объяснил эксперт.

Таким образом, 2026 год принесет значительные перемены в структуре занятости населения России, укрепляя рабочие места иностранцев в низкооплачиваемых сферах и одновременно насыщая внутренний рынок свободными вакансиями высококвалифицированных профессионалов, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Зарплатные предложения для курьеров в столице за год увеличились на 46 процентов, достигнув 135 тысячи рублей. Об этом в конце июня сообщил журнал Forbes со ссылкой на сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

«Вечерняя Москва» узнала, как на самом деле работают курьеры и сколько они зарабатывают.