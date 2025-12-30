В «Шереметьево» и  «Пулково» будут пускать на самолет по биометрии

В аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» в 2026-2027 годах запустят пилотный сервис посадки на самолет по биометрии для внутренних рейсов, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Об этом пишет РИА Новости.

Сервис будет запущен в диапазоне с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года.

Чиновники уточнили, что кабмин подготовил проект постановления о запуске пилотного проекта, предусматривающего возможность посадки на самолёт с использованием Единой биометрической системы.

Документ опубликован для общественного обсуждения, заметили в администрации.

«Пилотный проект планируется к проведению на территории аэропортов в 2026-2027 годах. Сервис будет доступен пассажирам внутренних рейсов. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании технологических решений на большее число аэропортов», — пояснили в правительстве.

В аппарате констатировали, что использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт — по паспорту или по биометрии.