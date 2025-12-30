В российском городе заметили редкое природное явление

В небе над Кемерово впервые заметили редкое природное явление — яркие световые столбы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Инцидент Кузбасс».

Явление можно было увидеть ранним утром. По информации канала, причиной появления столбов стал крепкий мороз. При этом, подобный эффект наблюдается в регионе впервые.

«В Кемеровском гидрометцентре пояснили, что погодные условия действительно способствовали появлению этого явления. При этом ранее случаи наблюдения световых столбов в регионе официально не фиксировались», — сообщает источник.

Подобные столбы появляются из-за отражения света от кристаллов льда. Помимо этого, издание показало фотографию столбов — внешне они напоминают ровные и узкие световые лучи.

Ранее световые столбы можно было наблюдать в небе над Москвой.