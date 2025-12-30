Обвинившая Байдена в домогательствах получила гражданство России

Обвинившая бывшего президента США Джо Байдена в сексуальных домогательствах его экс-сотрудница Тара Рид получила гражданство России. Об этом она написала в своем аккаунте социальной сети X.

© Global look

«Спасибо! Лучший рождественский подарок в жизни», — подписала потерпевшая свой пост с видео получения российского паспорта.

Тара Рид работала на Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она обвинила политика в сексуальных домогательствах. Соответствующий инцидент подтвердила судебная декларация 1996 года, согласно которой бывшая помощница Байдена рассказала о его непристойном поведении в офисе.

О документе стало известно, когда Рид готовилась к выпуску своего первого интервью о сексуальных домогательствах на камеру. В беседе с журналисткой Мегин Келли бывшая помощница Байдена призвала его выйти из президентской гонки.