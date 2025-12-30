Два вертолета видели в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае в день исчезновения семьи Усольцевых. Об этом рассказал местный охотовед, таежник и преподаватель аграрного университета Дмитрий Беленюк.

По словам эксперта, один из воздушных аппаратов мог приземлиться в четырех–шести километрах от места, где пропавшие путешественники оставили свой автомобиль. Он отметил, что погода в тот день испортилась только вечером, так что версия о том, что Усольцевы воспользовались вертолетом, имеет право на существование.

— И потом, когда человек вылетает из аэропорта, ему дают разрешение на вылет. А вот возвращение, посадка и все остальное — это на усмотрение командира судна. Кроме того, в деревне есть несанкционированная вертолетная площадка, — передает слова Беленюка RG.RU.

Ранее организатор сплавов Анна Лысенко выразила мнение, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уплыть на лодке. Эксперт допустила, что такая версия возможна.

Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев в свою очередь считает, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения Усольцевых в тайге.