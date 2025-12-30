Психолог оценила призыв Онищенко к россиянам выйти на работу уже 2 января

Психолог Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала призыв академика РАН Геннадия Онищенко к россиянам выйти на работу 2 января. Эксперт отметила, что большинству работающих граждан не хватит двухдневных новогодних каникул, чтобы восстановить свое психоэмоциональное состояние.

Человек – это не робот. Но когда слышишь подобные предложения, то складывается ощущение, что люди должны работать целыми сутками. Естественно, это неправильно, тем более здесь речь идет о новогодних праздниках. Есть такое понятие, как «выгорание», которое подразумевает психическое и физическое истощение. И когда у людей за год накапливается усталость, эмоциональное напряжение и стресс, то им просто необходимы длинные каникулы. Они способствуют восстановлению психоэмоционального состояния человека. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Вместе с тем Никитина подчеркнула, что для восстановления душевного равновесия людям необходимо правильно подходить к проведению новогодних выходных.

«Если человек проводит праздники, просто сидя за столом с вредной едой и кучей спиртного, то, конечно, такой «отдых» не ведет ни к какому оздоровлению. Людям, предпочитающим подобное времяпрепровождение, возможно, действительно стоит выйти на работу уже 2 января. А вот чтобы морально отдохнуть и набраться сил в новогодние праздники, то их следует трать на общение с близкими людьми, на зимние прогулки и походы, на экскурсии... Также во время праздников можно заняться своим любимым хобби – живописью, танцами и так далее. И такие длинные каникулы поспособствуют эмоциональному восстановлению перед новым рабочим годом», - заключила она.

Ранее Онищенко посоветовал россиянам отметить Новый год дома и выйти на работу уже 2 января.