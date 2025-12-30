Около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы

Волонтеры Северного административного округа (САО) Москвы доставили в зону проведения специальной военной операции (СВО) около 500 тонн гуманитарной помощи в течение 2025 года.

© Вечерняя Москва

Участники более чем 40 волонтерских организаций САО направляют военнослужащим все необходимое — от маскировочных сетей и окопных свечей до техники, снаряжения и медикаментов. В 2025 году добровольцы отправили около 500 тонн гуманитарных грузов. Кроме материальной помощи, военнослужащие получают письма и открытки с поддержкой.

В помещении окружного отделения Всероссийского общества инвалидов на 3-м Нижнелихоборском проезде добровольцы Тимирязевского района занимаются плетением маскировочных сетей. Добровольцы организуют сбор нужных вещей, изготавливают окопные свечи и специальные накидки для снайперов и штурмовиков.

Чтобы маскировка была эффективной, топограф и колорист тщательно подбирают расцветку. За год на линию соприкосновения передали свыше 800 сетей, девять тысяч свечей, 300 накидок, а также медикаменты, одежду, продукты, автомобили, генераторы и военное снаряжение.

Волонтерская группа «Наш вклад в Победу» из Войковского района оказывает поддержку бойцам с октября 2022 года. В состав группы входят общественные советники, депутаты и жители районов Войковский и Коптево. Волонтеры регулярно собирают маскировочные сети, окопные свечи, антидроновые накидки, продукты питания и медикаменты. Собранные грузы они дважды в месяц доставляют в зону СВО.

За 2025 год волонтеры укомплектовали и отправили 25 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. В отправления вошли средства защиты, одежда, спальные мешки, слесарный инструмент, саперные лопаты, рации, генераторы, окопные свечи, медикаменты и продукты. Кроме того, на передовую доставили четыре легковых автомобиля.

Общественные советники Хорошевского района, совместно с ветеранами, членами молодежной палаты и активными жителями, производят окопные свечи, тактические браслеты и антидроновые шторы. В целом за этот год волонтеры Хорошевского района передали на линию соприкосновения более 500 окопных свечей, около 3000 квадратных метров антидроновых штор, около тысячи тактических браслетов, а также электроинструменты, военное снаряжение, средства личной гигиены, лекарства и продукты питания, передает агентство городских новостей «Москва».

