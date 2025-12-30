На «Радиостанции Судного дня» включили «Лебединое озеро»

На частоте радиостанции УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», включили музыку из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно информации канала, музыка включалась несколько раз. Послушать Чайковского можно было во время трансляции — сейчас она недоступна.

«На частоте радиостанции играет музыка. Послушать можно у нас на трансляции», — сообщил источник.

«Станция Судного дня» непрерывно работает со второй половины 1970-х. Ее предназначение официально неизвестно, но ее сигналы связывают с деятельностью военных или разведывательных структур. Большую часть времени она передает только белый шум, но изредка на волне можно услышать неясные сочетания слов, букв и цифр.

Ранее станция передала загадочное сообщение в преддверии Нового года.