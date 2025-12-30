Известный советский иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87-ми лет, рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Об этом пишет ТАСС.

Похороны Эмиля Кио пройдут на Троекуровском кладбище 2 января. О точном времени будет объявлено дополнительно.

«На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио. Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом», — сообщил Запашный

Эмиль Эмильевич Ренард-Кио (Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года. Был представителем знаменитой цирковой династии, сыном легендарного иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио и братом иллюзиониста Игоря Кио.

В 1955—1960 годах учился в Московском инженерно-строительном институте, где получил специальность «инженер-градостроитель».

В 1961 году продолжил семейное дело, стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков «Союзгосцирк».

В 1966 году создал собственный иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал в ГДР, Голландии, Мексике, ФРГ, Швейцарии, Японии, Кубе, Франции, Швеции, Норвегии, США. Дал более 14000 представлений, его видело более 60 млн зрителей.

После смерти отца работал в цирке вместе со своим братом Игорем.

В 1976—1992 годах в журнале «Юный техник» вел рубрику «По ту сторону фокуса», где рассказал, как показывать 186 фокусов.

В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России.