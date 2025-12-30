Нескольким россиянам, прилетевшим из Москвы в Грузию на Новый год, отказали во въезде в страну. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на одну из подписчиц.

По словам женщины, россияне полетели в Батуми, чтобы провести новогодние каникулы вместе с сыном и невесткой, которые приехали туда из Германии. Однако в страну их не пустили, развернув в аэропорту - как и еще четверых пассажиров с того же рейса.

Как выяснили люди, все они родились в присоединившихся к России регионах - одни в Крыму, другие в Луганске, о чем свидетельствовали и записи в их загранпаспортах.

В Грузии ввели новые правила для въезда в страну

При этом портал отмечает, что МИД Грузии ничего не сообщал по поводу ограничений для граждан РФ, родившихся в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области.