Ушел из жизни российский писатель Анатолий Королёв

На 80-м году жизни скончался российский писатель Анатолий Королёв, автор романов «Голова Гоголя» и «Быть Босхом».

Об этом сообщила пресс-служба Пермского государственного университета.

«Он был бесстрашным исследователем человеческой природы и выпавшего ему времени», — отметили в университете, где Королёв был почётным профессором.

Анатолий Королёв закончил филологический факультет, работал журналистом и сценаристом. В 1980 году он переехал в Москву, окончил Высшие театральные курсы при ГИТИСе и писал радиопьесы.

Среди его ключевых работ — романы «Голова Гоголя», «Человек-язык», «Быть Босхом» и повесть «Гений местности». Произведения писателя переведены на многие языки мира.