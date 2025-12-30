В России чиновники вручили детям новогодние подарки с «чертиком» и разозлили их родителей

В Казани родители возмутились бесплатными подарками для их детей. Об этом сообщает сетевое издание «Казань онлайн».

Перед Новым годом городские власти выдали воспитанникам детских садов и школьникам подарки. Некоторые родители детей подвергли угощенье критике.

Одни из горожан остались недовольны качеством конфет, другим не понравилась подарочная коробка, на которой изображено некое существо зеленого цвета с торчащими ушами, вероятно, принятыми за рога.

«Лучше не брать такие подарки. Даже на страшненькой упаковке что-то рогатое зеленое. Котел, чертик», — приводит издание слова одной из родительниц.

Еще одна горожанка призналась, что выбросила коробку на помойку — с содержимым или нет, не уточняется.

Ранее в Екатеринбурге нескольких школьников не пустили на новогоднюю дискотеку. Причиной этому стало их плохое поведение. Мать одного из детей рассказала, что ее ребенка таким образом довели до слез.