Раскрыт важный нюанс проживания Лурье в квартире Долиной

Юрист Илья Русяев заявил, что Полина Лурье, купившая недвижимость Ларисы Долиной, может переехать в квартиру еще до официальной выписки семьи певицы. Об этом эксперт рассказал порталу News.ru.

Верховный суд России 16 декабря рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила ТАСС, что ее клиентка не хочет выселять певицу с помощью приставов до 5 января. Адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что певица покинет квартиру в этот день.

«Лурье вправе проживать в квартире после фактического освобождения, даже если Долина или ее родственники еще числятся зарегистрированными», - отметил Русяев.

По словам юриста, Лурье станет собственницей в «полном юридическом смысле» после того, как Росреестр внесет запись в ЕГРН на основании решения Верховного суда и заявления о регистрации.