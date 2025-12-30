Появились подробности об экстренной госпитализации блогера Лерчек

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), ожидающую четвертого ребенка, прооперировали по медицинским показаниям. Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-эндокринолог Анастасия Самойлова.

Специалист пояснила, что поводом для операции послужило состояние, связанное с почечной коликой. Выбор оперативного лечения основывается на тяжести состояния пациентки. Если ее не оперировать при тяжелом состоянии, то это может привести к серьезным последствиям для здоровья, отметила Самойлова. По ее словам, невылеченная почечная колика способна вызвать инфекции, гидронефроз, хроническую почечную недостаточность и даже сепсис.

Врач подчеркнула, что хирургические вмешательства во время беременности проводятся только тогда, когда потенциальная польза для здоровья матери превышает возможные риски для плода.

Медицинские специалисты проводят тщательную оценку состояния и применяют максимально безопасные методики, добавила Самойлова. Она также отметила, что современные анестетики и хирургические техники позволяют минимизировать воздействие на плод.

Ранее о госпитализации и операции сообщил возлюбленный блогера, танцор Луис Сквиччиарини. По его словам, до госпитализации у Чекалиной были сильные боли и ухудшение состояния по ночам. В настоящее время Валерия Чекалина находится под домашним арестом по ранее возбужденному уголовному делу.