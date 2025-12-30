После похорон Алентовой тут же привязались к могиле Чуриковой

Не успели в понедельник похоронить прекрасную актрису Веру Алентову, как на следующий день кто-то уже пытается раздуть дело о могиле великих. Так, некоторые ТГ-каналы поспешили сообщить, что столичный «Ленком» не ухаживает за могилой Инны Чуриковой, которая расположена как раз напротив могилы только что преданной земле Алентовой. Ленком возмущен: за могилой следят исправно.

Ну это у нас не новость, а уже устойчивая мода - покопаться в чужих могилках, тем более великих людей, и за счет покойных зарабатывать очки, то есть просмотры с последующей выгодой для себя. Два года назад один телевизионный канал оклеветал вдову народного артиста СССР Владимира Этуша, после обильного снегопада обнаружив на том же Новодевичьем не прибранную могилку Владимира Абрамовича. Вдова судилась и, что невероятно, выиграла у телевизионщиков. Теперь ждет публичных извинений и готовится компенсировать судебные издержки – немалые причем.

Но, похоже, дело вдовы Этуша (прецедент уже стал именем нарицательным) теперь может продолжить столичный «Ленком». Мы связались с дирекцией театра, чтобы прояснить неприятный инцидент – что произошло с могилой Чуриковой и почему? В пресс-службе театра пояснили, что во время работ по захоронению Веры Алентовой на Новодевичьем кладбище (рядом с ее супругом мужем Владимиром Меньшовым) действительно был нарушен порядок на могиле Чуриковой: рабочие сложили снег, переставили портреты. Временно – тут ключевое слово. В самом деле, не по воздуху же летают работяги, копая и засыпая могилы, что теснятся на главном мемориальном кладбище Москвы.

На следующее утро представители «Ленкома» приехали на Новодевичье и с помощью сотрудников кладбища привели могилу в порядок. Снег расчистили, положили цветы и еловые ветки (Новый год все-таки), вернули портреты Чуриковой и Панфилова на прежние места.

«Наш театр на постоянной основе осуществляет уход за могилой Инны Михайловны», - подтвердили в театре.

На Новодевичьем кладбище начато сооружение памятника Чуриковой и Панфилову

Ну, тут, скорее, вопрос может быть к администрации кладбища: почему не проследили за работами и не сразу убрали снег после похорон? Но какие претензии к театру, для которого сохранение памяти о великой актрисе не громкие слова. Обратится ли теперь «Ленком» в суд за оскорбление чести и достоинства, чтобы привлечь к административной ответственности админов ТГ- каналов? Или проглотит клевету, будет объясняться направо и налево, что они не виноваты? Посмотрим как проявит себя новый директор театра Берестов, работающий меньше года. Во всяком случае, прецедент с могилами создан.