Отправить бесплатное письмо Деду Морозу самарцам поможет Почта России

На площади Славы в Самаре в новогодние праздники откроется зона посткроссинга. Ее организуют Министерство туризма региона и Почта России.

Каждый желающий сможет бесплатно получить и отправить открытку с символикой региона. Синий почтовый ящик установят в красном фургоне мобильного туристского центра. В течение каникул он будет принимать поздравления, пожелания и добрые слова. Почта доставит открытки в любой город.

"Мы рады поддержать областное Министерство туризма в этой акции. Она позволит жителям и гостям Самары отправить новогодние послания близким с главной праздничной площадки города. Это отличная возможность поделиться волшебным настроением праздника. Дизайн открыток расскажет о достопримечательностях Самарской области и пригласит в наш регион", - отметил директор УФПС Самарской области Андрей Попов.

Гости площади смогут отправить письмо Деду Морозу. Главный зимний волшебник будет рад получить послание с волжского берега в свой главной резиденции в Великом Устюге.

В тему

С 6 января по 15 января в Самаре организуют сбор "отпраздновавших" живых новогодних елей. Горожане смогут оставить деревья на одной из 20 специально оборудованных площадках с зелеными бункерами. Собранные деревья отправятся на дробилку и будут переработаны в щепу - экологически чистое вторсырье, применяемое в качестве удобрения, подстилок и корма для животных.