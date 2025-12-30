Москвичей предупредили о штрафах за зловонный холодец

Зловонный запах во время приготовления холодца может стать поводом для штрафа. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала юрист Екатерина Нечаева.

© Мослента

Если жильцам многоквартирного дома мешают ароматы из соседней квартиры, они могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ведомство в праве выписать административный протокол.

По словам эксперта, для привлечения человека к ответственности важна системность нарушения. Если случай единичен, надзорные органы могут сделать только предупреждение.

«Прямого штрафа за запах еды не существует, но это может подпадать под статью 6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта", за которую предусмотрен штраф для граждан от 500 до 1500 рублей. Соседям необходимо обратиться к участковому или в Роспотребнадзор, который проводит проверку и замер воздуха», — указала Нечаева.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья поселила корову у себя дома. Животное изначально зашло в дом случайно, а затем, во время ремонта в коровнике, стало жить с семьей.