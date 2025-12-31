Самые разрушительные катастрофы 2025 года
Ученые назвали самые разрушительные катастрофы 2025 года. Неутешительный доклад опубликован на страницах сайта благотворительной организации Christian Aid. Его авторы подчеркивают, что год от года стихийные бедствия становятся все разрушительнее и смертоноснее. Об этом сообщает издание Snob.
«Мир платит все более высокую цену за кризис, с которым мы уже знаем, как справиться. Эти катастрофы не являются "естественными" — они неизбежны из-за продолжающегося использования ископаемого топлива и политических проволочек», — заявила почетный профессор физики атмосферы в Имперском колледже Лондона Джоанна Хей.
