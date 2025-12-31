Самые разрушительные катастрофы 2025 года

Александр Котлеткин
Природные пожары в Калифорнии унесли жизни 400 человек и нанесли ущерб на сумму более $60 млрд. Пламя было настолько сильным, что пожарные не смогли спасти престижный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, который полностью выгорел.
© ALLISON DINNER/EPA/TACC
В этом году страны Южной и Юго-Восточной Азии столкнулись с целой чередой разрушительных циклонов, вызвавших рекордные наводнения. Жертвами непогоды стали минимум 1750 человек, а ущерб составил $25 млрд.
© EPA/TACC
Третью строчку рейтинга заняли летние наводнения в Китае, где погибли не менее 30 человек, а ущерб превысил $11,7 млрд.
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC
Ураган «Мелисса» обрушился на Панаму, Коста-Рику, Ямайку, Гаити, Кубу и Багамские острова в середине октября. Ущерб от стихийного бедствия превысил $8 млрд, а его жертвами стали более 70 человек.
© ORLANDO BARRIA/EPA/TACC

Катастрофическими для Индии и Пакистана стали наводнения, которые терзали страны с июня по сентябрь. По предварительным данным, список погибших насчитывает уже более 1800 человек, а ущерб превышает $5,6 млрд.
© Zuma/TACC
Сотни человек стали жертвами тайфунов на Филиппинах. Ущерб инфраструктуре государства составил более $5 млрд.
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Шестимесячная засуха в Бразилии нанесла ущерб сельскому хозяйству страны на сумму $4,75 млрд.
© Joel Silva/Zuma/TACC
Тропический циклон «Альфред», обрушившийся на Австралию в феврале, нанес ущерб $1,2 млрд. Погиб один человек.
© JASON O'BRIEN/EPA/TACC
Пять человек погибли на островах Маврикий и Ла-Реюньон в Индийском океане во время тропического шторма «Гаранс». Ущерб составил $1,05 млрд.
© Pierre Marchal/Zuma/TACC

С 4 по 5 июля во время наводнения в Техасе, вызванного чрезмерными осадками, погибли и пропали без вести более 140 человек, в том числе 36 детей. Ущерб экономике страны составил около $1 млрд.
© Michel Fortier/Zuma/TACC

Ученые назвали самые разрушительные катастрофы 2025 года. Неутешительный доклад опубликован на страницах сайта благотворительной организации Christian Aid. Его авторы подчеркивают, что год от года стихийные бедствия становятся все разрушительнее и смертоноснее. Об этом сообщает издание Snob.

«Мир платит все более высокую цену за кризис, с которым мы уже знаем, как справиться. Эти катастрофы не являются "естественными" — они неизбежны из-за продолжающегося использования ископаемого топлива и политических проволочек», — заявила почетный профессор физики атмосферы в Имперском колледже Лондона Джоанна Хей.

10 самых разрушительных стихийных бедствий уходящего года — в галерее «Рамблера».