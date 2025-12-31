Ученые назвали самые разрушительные катастрофы 2025 года. Неутешительный доклад опубликован на страницах сайта благотворительной организации Christian Aid. Его авторы подчеркивают, что год от года стихийные бедствия становятся все разрушительнее и смертоноснее. Об этом сообщает издание Snob.

«Мир платит все более высокую цену за кризис, с которым мы уже знаем, как справиться. Эти катастрофы не являются "естественными" — они неизбежны из-за продолжающегося использования ископаемого топлива и политических проволочек», — заявила почетный профессор физики атмосферы в Имперском колледже Лондона Джоанна Хей.

10 самых разрушительных стихийных бедствий уходящего года — в галерее «Рамблера».