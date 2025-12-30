Прокуратура Подмосковья напомнила об опасности использования пиротехники детьми

Прокуратура Московской области рассказала о последствиях, к которым может привести бесконтрольное обращение детей с пиротехникой.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— За два дня до Нового года в Подмосковье произошли два случая, когда дети пострадали из-за бесконтрольного обращения с пиротехникой, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

12 летний мальчик получил тяжелые травмы лица и глаз в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Он взрывал петарды вместе с другом на Советской улице. Один из снарядов не разорвался, поэтому мальчик решил его проверить. В этот момент прозвучал хлопок. Школьника доставили в больницу.

Другой инцидент произошел около торгового центра в Серпухове. Там группа подростков взрывала петарды. Один из ребят кинул ее в капюшон девочки, проходившей мимо. Петарда взорвалась — школьнице разорвало барабанную перепонку. Девочку госпитализировали.

Ранее московский правоохранители напомнили об ответственности за нарушение правил использования пиротехники. В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что нельзя взрывать петард, фейерверки, ракеты и другие изделия внутри помещений. За это грозит штраф до 15 тысяч рублей.