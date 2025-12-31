Юлия Меньшова сделала заявление после смерти мамы

Телеведущая Юлия Меньшова обратилась к поклонникам через два дня после похорон мамы, легендарной актрисы Веры Алентовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Алентова скончалась 25 декабря от инфаркта спустя четыре года после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова. Свой последний приют она обрела рядом с супругом на Новодевичьем кладбище.

Меньшова подчеркнула, что очень благодарна поклонникам за поддержку, а также за любовь и уважение к ее родителям.

«Важно сказать как я невероятно благодарна вам за потрясающую поддержку, которую я получала повсюду. За эту волну вашей немыслимой любви и уважения к моим родителям, которая захлестывала меня все эти печальные дни. Это и есть потрясающий итог их жизни, к которому быть причастной для меня — огромная честь», — отметила телеведущая.

Юлия также пожелала всем здоровья и исполнения желаний, призвала радоваться мелочам, беречь родителей, чаще обниматься, говорить близким о своей любви.