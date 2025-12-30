В Госдуме выступили против идеи оставить россиян без новогодних каникул

Идея сокращения новогодних праздников требует серьезного обсуждения, а для изменения устоявшихся норм нужны серьезные предпосылки. Об этом во вторник, 30 декабря, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что длительные новогодние выходные уже стали нормой в обществе. Депутат добавил, что хоть дискуссии на подобные темы идут постоянно, в комитете Госдумы нет подобных законопроектов.

— Это не первый раз, когда предлагается новогодние праздники то сократить, то перенести на май. Это продолжается уже на протяжении, наверное, последних двух десятков лет. Каждый год одна и та же песня. Мои личные наблюдения и общение с гражданами разного возраста мне дают полную уверенность говорить о том, что абсолютное большинство за продолжительные выходные. И я за продолжительные выходные, — заявил Нилов в беседе с ТАСС.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам приступить к работе уже с 2 января. Он также заявил, что людям лучше отмечать праздник дома и не уезжать за границу. По его словам, если люди уедут в другую страну, они там заболеют, будут долго восстанавливаться и не отдохнут.

Онищенко также предложил увеличить в России рабочую неделю до шестидневной. По его мнению, такое решение положительно скажется на экономике и не навредит здоровью граждан.