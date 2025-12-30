В Сети нашли еще одного блогера, который держит львенка в элитном ЖК в Подмосковье

Пользователи нашли в соцсетях еще одного блогера, который содержит дома львенка. Мужчина живет в премиальном ЖК Art в подмосковном Красногорске.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Telegram-канале «112».

— Еще один блогер держит дома львенка. На этот раз хищника содержат в элитном ЖК Art в Красногорске. Его хозяин, Эсам Шенино, ездит на Bentley и Hamann, является поклонником гоночных турниров, коллекционирует часы Rolex, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что 22-летний блогер Дмитрий Котов, проживающий в квартире в одной из башен «Москвы-Сити», содержит дома львенка. Он выкладывал с животным видео в своих соцсетях. Впоследствии ситуацией заинтересовались волонтеры и правоохранители. Львенка в критическом состоянии забрали у блогера. Выяснилось, что у животного переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани. Молодого человека задержали. Он раскаялся и заявил, что готов выделить 500 тысяч рублей на лечение львенка. Что известно об этой ситуации — в материале «Вечерней Москвы».