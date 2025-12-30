Мизулина рассказала, что свадьба с Shaman в Донецке была спонтанной
Свадьба главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова (Shaman) в Донецке не планировалась заранее, а стала спонтанным решением в ходе их совместной рабочей поездки в Донбасс, сообщила Мизулина ТАСС.
По ее словам, предложение руки и сердца было сделано ранее, и пара готовилась к торжеству, однако именно визит в Донецк стал подходящим моментом для официальной регистрации брака.
Она отметила, что организация мероприятия держалась в строгом секрете из-за постоянных угроз, которые поступают в адрес пары с территории Украины.
Также супруги рассказали о своих ближайших планах. Вскоре они намерены отметить годовщину отношений, но сделают это в узком кругу, без публичности и пафоса.
«Мы считаем, что сейчас не время и не место для больших торжеств. Гибнут постоянно люди, и это будет неправильно. В этом наша общая семейная позиция», — подчеркнула глава ЛБИ.
Информация о бракосочетании пары в донецком ЗАГСе появилась в Telegram-канале певца 5 ноября. Это событие привлекло широкое внимание, объединив фигуры из сферы шоу-бизнеса и общественно-политической деятельности на фоне особой символичности выбранного места.