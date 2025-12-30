Участник «Кто хочет стать миллионером?» опозорился из-за легкого вопроса

Участник популярного британского телешоу «Кто хочет стать миллионером?» (Who Wants to Be a Millionaire?) регбист Джо Марлер не смог ответить на легкий вопрос и опозорился. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Один из первых вопросов телевикторины касался модного аксессуара.

«Какая змея носит то же название, что и длинный шарф, который часто изготавливают из перьев?» — гласил он.

На выбор Марлеру предложили четыре ответа: гадюка, питон, кобра и боа.

Участник шоу признался, что понятия не имеет, какой ответ правильный, и попросил помощь зала. В итоге большинство зрителей (93 процента) проголосовали за вариант «боа».

Издание назвало вопрос очень легким и добавило, что Марлер, не знавший на него ответ, опростоволосился.

Ранее ведущий британской телевикторины «Погоня» (The Chase) Брэдли Уолш в эфире в шутку заявил, что вызовет полицию. Уточнялось, что таким образом он отреагировал на правильный ответ на вопрос о количестве хлеба и мяса в сэндвиче.