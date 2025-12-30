В МВД показали пример мошеннической рассылки на Новый год

Официальный Telegram-канал УБК МВД России опубликовал пример того, какие сообщения мошенники рассылают на Новый год, чтобы получить доступ к деньгам своих жертв.

«Новогодняя выплата от 35 тыс. рублей», — привели пример мошеннической рассылки в МВД.

Уточняется, что подобные рассылки делают мошенники перед Новым годом.

Ранее в ведомстве рассказали о других предновогодних схемах аферистов. Среди них рассылка вирусов под видом открыток и сообщения о «скидках в 90%».