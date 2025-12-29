Меньшова раскрыла, чего боялась Вера Алентова перед кончиной

Дочь народной артистки России Веры Алентовой актриса Юлия Меньшова раскрыла, чего больше всего боялась ее мать перед кончиной. Меньшову цитирует издание «7 дней».

На церемонии прощания, которая прошла в Московском драматическом театре имени Пушкина, актриса призналась, что ее мать очень хотела уйти легко.

«Она говорила: «Только бы не стать обузой, проблемой. Если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем». Господь ее услышал», — поделилась она.

Алентовой не стало 25 декабря. Она почувствовала себя плохо во время гражданской панихиды по народному артисту России Анатолию Лобоцкому. Актрису срочно госпитализировали, но художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что Алентова так и не пришла в сознание. Ей было 83 года.

Гражданская панихида по артистке прошла 29 декабря.