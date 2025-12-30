Прямая трансляция «Елки Мэра» подарит праздник для всех зрителей России

На официальном сайте Правительства Москвы 31 декабря состоится прямая трансляция новогоднего представления в Гостином дворе «Елка Мэра». Зрители по всей стране присоединятся к праздничному событию онлайн и почувствуют атмосферу главного зимнего праздника прямо у себя дома в канун Нового года.

Новогоднее представление Москвы проводится с 2016 года в Гостином дворе и не имеет аналогов по масштабу, художественному решению и уровню постановки. Каждый год для музыкального спектакля разрабатывается уникальный сценарий, который объединяет сотни артистов, танцоров, эквилибристов, лучшие творческие команды и современные технологии.

Представление поведает своим зрителям о волшебных приключениях московского мальчика в мир эмоций и чувств. На сцене оживут радость и восторг, дружба и любовь, вдохновение и надежда. В музыкальном представлении соединятся уникальные вокальные и танцевальные номера, цирковые трюки и многочисленные сюрпризы.

Приглашения на новогоднее представление от имени Сергея Собянина ежегодно получают дети, отличившиеся в учебе, в спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премий Правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из семей участников специальной военной операции и дети из новых регионов России.