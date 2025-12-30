Что радовало россиян в 2025 году

Аналитическая служба Rambler провела опрос среди интернет-пользователей и узнала, что приносило им радость в 2025 году. В топе ответов - семейные дела, финансовые успехи и победы на вредными привычками.

© ArtMarie/iStock.com

Согласно результатам опроса, больше всего позитивных перемен респонденты отметили в семейной сфере: 39 процентов указали отношения с близкими как главный источник радости в 2025 году. На втором и третьем местах - новые путешествия/яркие впечатления и перемены в области здоровья/физической формы.

Среди конкретных поводов для гордости лидируют победы над вредными привычками и работа над собой - этот вариант был выбран 41 процентом опрошенных. Также участников опроса радовали крупные покупки или избавление от кредитов (27 процентов) и важные семейные события вроде свадьбы и рождения детей (25 процентов).

Респонденты чаще всего называли здоровье и благополучие родных главными причинами благодарности уходящему году (41 процент). Еще 27 процентов опрошенных благодарны 2025-му за людей, которые были рядом.

Главным источником радости в повседневной жизни для множества респондентов стало общение с семьей, детьми и питомцами - этот вариант выбрали 50 процентов опрошенных. Простые удовольствия вроде вкусной еды, хобби и шопинга набрали 18 процентов голосов.

34 процента респондентов сообщили, что смогли сделать несколько шагов к реализации своих планов в 2025 году, у 24 процентов год прошел не по плану, а 22 процентам удалось воплотить в жизнь основную часть задуманного.

Основными препятствиями на пути к целям участники опроса называли ограниченный бюджет (38 процентов), нехватку внутренних ресурсов - усталость и отсутствие мотивации (28 процентов) и внешние обстоятельства (26 процентов).

Отвечая на вопрос о планах и надеждах на 2026 год, участники опроса сообщили, что рассчитывают на стабильность и продолжение текущих успехов (32 процента), а также на улучшение здоровья и физической формы (27 процентов). Еще 27 процентов признались, что не ожидают от нового года многого.