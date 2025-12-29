В России признали нежелательной деятельность The George Washington University*

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность частного американского исследовательского университета The George Washington University*.

Об этом сообщает пресс-служба ГП.

«Университет использует свои ресурсы для финансирования иноагентов, антироссийских выступлений, дискредитирующих нашу страну в привязке к проведению СВО», — говорится в публикации.

Уточняется, что для таких целей на базе вуза создан аналитический центр.

Ранее нидерландская неправительственная организация Stichting Justice Initiative* была признана нежелательной в России.

* Признаны нежелательной организацией на территории России.