В России признали нежелательной деятельность The George Washington University*
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность частного американского исследовательского университета The George Washington University*.
Об этом сообщает пресс-служба ГП.
«Университет использует свои ресурсы для финансирования иноагентов, антироссийских выступлений, дискредитирующих нашу страну в привязке к проведению СВО», — говорится в публикации.
Уточняется, что для таких целей на базе вуза создан аналитический центр.
Ранее нидерландская неправительственная организация Stichting Justice Initiative* была признана нежелательной в России.
* Признаны нежелательной организацией на территории России.