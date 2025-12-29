Жителей российского региона предупредили о шторме

Жителей Калининградской области предупредили о штормовом ветре, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Шторм ожидается с утра вторника, 30 декабря. Ветер разгонится до 25-28 метров в секунду с 6 до 10 утра. В настоящее время в регионе также наблюдается сильный ветер. На набережной Зеленоградска от порыва ветра шатаются кабины на колесе обозрения.

Ранее жителям Центрального федеральном округе (ЦФО) пообещали морозную погоду на Новый год. В новогоднюю ночь морозы усилятся до минус 12-18 градусов, 1 января ожидается до минус 10-16 градусов.

О ненастной погоде также ранее предупредили жителей Краснодарского края, Крыма и республик Северного Кавказа.