Около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры севера Москвы за год

Около 500 тонн гуманитарной помощи доставили в зону СВО волонтеры Северного административного округа Москвы за 2025 год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники более чем 40 волонтерских объединений Северного административного округа столицы доставляют в зону специальной военной операции (СВО) то, что необходимо военнослужащим – от маскировочных сетей и окопных свечей до военного снаряжения, техники и медикаментов. В этом году добровольцы направили около 500 тонн гуманитарных грузов. Помимо материальной помощи, бойцы получают письма и открытки со словами поддержки», – говорится в сообщении.

Так, в помещении окружного отделения Всероссийского общества инвалидов в 3-м Нижнелихоборском проезде добровольцы Тимирязевского района плетут маскировочные сети. Добровольцы организуют сборы необходимых вещей, изготавливают окопные свечи и маскирующие накидки для снайперов и штурмовиков. Чтобы маскировка действительно работала, расцветку тщательно подбирают топограф и колорист. За год на фронт передали более 800 сетей, 9 тыс. свечей, 300 накидок, медикаменты, предметы одежды, продукты питания. А также автомобили, генераторы и военное снаряжение.

Также волонтерская группа «Наш вклад в Победу» из Войковского района поддерживает бойцов с октября 2022 года. В сообщество входят общественные советники, депутаты и жители районов Войковский и Коптево. Волонтеры устраивают сбор маскировочных сетей, окопных свечей, антидроновых накидок, продуктов, медикаментов и других необходимых вещей. Собранные грузы дважды в месяц отвозят в зону СВО.

За 2025 год волонтеры укомплектовали и отправили 25 машин с гуманитарным грузом. Это средства защиты, одежда, спальные мешки, слесарный инструмент, саперные лопаты, рации, генераторы, окопные свечи, медикаменты и продукты питания. Помимо этого, бойцам на передовой передали четыре легковых автомобиля.

Помимо этого, общественные советники Хорошевского района вместе с ветеранами, представителями молодежной палаты и активными жителями делают окопные свечи, тактические браслеты и антидроновые шторы. Всего в этом году волонтеры Хорошевского района передали на фронт более 500 окопных свечей, 3 тыс. кв. м антидроновых штор, около тысячи тактических браслетов, а также электроинструменты, военное снаряжение, средства личной гигиены, лекарства и продукты питания.