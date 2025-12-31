Утраты года: кого из знаменитостей мы потеряли в 2025

Александр Котлеткин
15 января из жизни ушел американский кинорежиссер, сценарист, художник, актер Дэвид Линч. Признанный мастер сюрреализма был лауреатом премии «Оскар», «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва».
© Zuma/TACC
6 февраля не стало советского и российского актера Олега Стриженова. Народный артист СССР запомнился картинами «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Пиковая дама» и «Звезда пленительного счастья».
© Борис Кавашкин/TACC
26 февраля в возрасте 39 лет скончалась американская актриса молодежного кино Мишель Трахтенберг. В последние годы жизни Трахтенберг тяжело болела. Незадолго до смерти звезда «Баффи — истребительница вампиров» перенесла трансплантацию печени.
© Zuma/TACC
27 февраля из жизни ушел 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. С 1969 по 1972 год он являлся сильнейшим шахматистом планеты.
© TACC

2 марта после тяжелой болезни скончался российский борец вольного стиля, депутат Госдумы от Дагестана, Бувайсар Сайтиев. На его счету три золотых олимпийских медали и шесть побед на чемпионатах мира и Европы.
© Софья Сандурская/ТАСС
18 марта не стало знаменитого эстрадного певца Бедроса Киркорова. Причиной смерти 92-летнего артиста стала остановка сердца.
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
29 марта, не дожив два дня до 91-летия, умер американский актер Ричард Чемберлен. Российскому телезрителю он известен благодаря роли английского моряка Уильяма Адамса в сериале «Сегун».
© Zuma/TACC
1 апреля скончался американский актер Вэл Килмер. Наиболее известными работами артиста стали: роли пилота Икс в фильме «Лучший стрелок» с участием Тома Круза и роль Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда».
© Zuma/TACC
5 апреля в Таиланде на острове Пхукет трагически оборвалась жизнь российского рэпера Паши Техника. Почти две недели за него боролись врачи, но спасти не смогли.
© Соцсети

21 апреля в возрасте 88 лет из жизни ушел папа Римский Франциск. Он стал первым главой Римско-католической церкви из Нового Света.
© FABIO FRUSTACI/EPA//TACC
22 апреля не стало художника-монументалиста, скульптора и педагога Зураба Церетели. Среди его главных работ выделяют московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби».
© FABIO FRUSTACI/EPA/TACC
10 мая из жизни ушла супруга режиссера Леонида Гайдая, советская и российская киноактриса Нина Гребешкова.
© Сергей Фадеичев/TACC
19 мая в Москве в возрасте 98 лет скончался мэтр российского балета Юрий Григорович. С 1964 по 1995 год он был главным балетмейстером Государственного академического Большого театра: поставил «Щелкунчика», «Спартака», «Ивана Грозного», «Золотой век» и другие значимые спектакли.
© Александр Куров/TACC
21 июня после тяжелой болезни умерла советская и российская актриса Валентина Талызина. Среди известных картин с ее участием: трагикомедия «Зигзаг удачи», многосерийная мелодрама с элементами комедии «Большая перемена», трагикомедия «Афоня», комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!».
© Виталий Белоусов/TACC

7 июля из жизни ушел министр транспорта Российской Федерации и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт. Его тело обнаружили в парке в Подмосковье недалеко от его машины.
© Сергей Карпухин/ТАСС
14 июля в московском хосписе после продолжительной болезни скончался кинорежиссер и актер Александр Митта. В 1980 году он снял первый в истории советского кино фильм-катастрофу, который назывался «Экипаж».
© Валерий Матыцин/TACC
14 июля также не стало актера театра и кино, кинорежиссера Юрия Мороза. Он создал такие сериалы, как «Братья Карамазовы», «Каменская», «Пелагия и белый бульдог» и «Угрюм-река».
© Дмитрий Феоктистов/TACC
22 июля у себя дома в кругу семьи из жизни ушел британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн.
© Tobias Hase/DPA/TACC
24 июля умер американский рестлер и актер Халк Хоган. Согласно заключению врачей, причиной смерти звезды стал инфаркт миокарда.
© JIM LO SCALZO/EPA/TACC

9 августа после тяжелой болезни скончался советский и российский актер театра и кино Иван Краско. Он получил известность благодаря ролям в таких кинокартинах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».
© Юрий Белинский/TACC
23 сентября не стало одной из самых ярких киноактрис XX столетия Клаудии Кардинале. Ее слава гремела не только в Европе и Голливуде, но и в СССР, куда артистка приезжала с визитом.
© Zuma/TACC
26 сентября из жизни ушел актер и режиссер Тигран Кеосаян. В конце декабря 2024 года он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии одной из кардиологических клиник Москвы. Несмотря на все усилия медицинского персонала Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому.
© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
28 октября после тяжелой болезни в возрасте 40 лет умер российский актер Роман Попов. Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» семь лет боролся с опухолью головного мозга.
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
4 ноября скончался российский актер и телеведущий Юрий Николаев. Причиной смерти звезды «Утренней почты» стали осложнения, вызванные раком легких.
© Антон Новодережкин/ТАСС

8 ноября не стало российского актера театра и кино Владимира Симонова. Артист дебютировал в кино в 1981 году и снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата» и «Каменскую».
© Павел Бедняков/ТАСС
23 ноября из жизни ушел легендарный футболист и тренер Никита Симонян. В составе московского «Спартака» он стал четырехкратным чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка страны, забив 159 мячей в 243 матчах.
© Станислав Красильников/ТАСС
Также 23 ноября умер немецкий актер Удо Кир. Он прославился благодаря фильмам «Тело для Франкенштейна», «Догвилль», «Меланхолия», «Армагеддон» и «Блэйд».
© Jörg Carstensen/dpa/TACC
13 декабря скончался знаменитый пианист и композитор Левон Оганезов. Он не дожил до своего 85-летия менее двух недель.
© Михаил Фомичев/TACC
20 декабря не стало актера Анатолия Лобоцкого. Зрителям он запомнился по роли отца Саши Кострова в сериале «Молодежка» и полковника Глухова в картине «Калашников».
© Михаил Терещенко/ТАСС

25 декабря из жизни ушла Вера Алентова. Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким в театре Маяковского. Дежурившие на месте врачи экстренно госпитализировали актрису в больницу. Несмотря на оказанную помощь и реанимационные действия, спасти ее не удалось.
© Валерий Шарифулин/ТАСС
28 декабря умерла киноикона прошлого столетия актриса Брижит Бардо. В течение 20-летней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах и записала порядка 80 песен.
© Imago/TACC

В 2025 году мир навсегда простился со множеством ярких и талантливых людей. Известные спортсмены, актеры, политики, музыканты и художники — все они заслужили народную симпатию и уважение благодаря тяжелому труду и уникальному таланту. Многие из них стали кумирами миллионов людей по всему миру. Перед началом нового года еще раз вспомним знаменитостей, которые ушли из жизни в текущем. Главные утраты 2025 года — в галерее «Рамблера».