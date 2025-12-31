Утраты года: кого из знаменитостей мы потеряли в 2025

26 сентября из жизни ушел актер и режиссер Тигран Кеосаян. В конце декабря 2024 года он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии одной из кардиологических клиник Москвы. Несмотря на все усилия медицинского персонала Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому.