Утраты года: кого из знаменитостей мы потеряли в 2025

15 января из жизни ушел американский кинорежиссер, сценарист, художник, актер Дэвид Линч. Признанный мастер сюрреализма был лауреатом премии «Оскар», «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва».
6 февраля не стало советского и российского актера Олега Стриженова. Народный артист СССР запомнился картинами «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Пиковая дама» и «Звезда пленительного счастья».
26 февраля в возрасте 39 лет скончалась американская актриса молодежного кино Мишель Трахтенберг. В последние годы жизни Трахтенберг тяжело болела. Незадолго до смерти звезда «Баффи — истребительница вампиров» перенесла трансплантацию печени.
27 февраля из жизни ушел 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. С 1969 по 1972 год он являлся сильнейшим шахматистом планеты.
2 марта после тяжелой болезни скончался российский борец вольного стиля, депутат Госдумы от Дагестана, Бувайсар Сайтиев. На его счету три золотых олимпийских медали и шесть побед на чемпионатах мира и Европы.
18 марта не стало знаменитого эстрадного певца Бедроса Киркорова. Причиной смерти 92-летнего артиста стала остановка сердца.
29 марта, не дожив два дня до 91-летия, умер американский актер Ричард Чемберлен. Российскому телезрителю он известен благодаря роли английского моряка Уильяма Адамса в сериале «Сегун».
1 апреля скончался американский актер Вэл Килмер. Наиболее известными работами артиста стали: роли пилота Икс в фильме «Лучший стрелок» с участием Тома Круза и роль Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда».
5 апреля в Таиланде на острове Пхукет трагически оборвалась жизнь российского рэпера Паши Техника. Почти две недели за него боролись врачи, но спасти не смогли.
21 апреля в возрасте 88 лет из жизни ушел папа Римский Франциск. Он стал первым главой Римско-католической церкви из Нового Света.
22 апреля не стало художника-монументалиста, скульптора и педагога Зураба Церетели. Среди его главных работ выделяют московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби».
10 мая из жизни ушла супруга режиссера Леонида Гайдая, советская и российская киноактриса Нина Гребешкова.
19 мая в Москве в возрасте 98 лет скончался мэтр российского балета Юрий Григорович. С 1964 по 1995 год он был главным балетмейстером Государственного академического Большого театра: поставил «Щелкунчика», «Спартака», «Ивана Грозного», «Золотой век» и другие значимые спектакли.
21 июня после тяжелой болезни умерла советская и российская актриса Валентина Талызина. Среди известных картин с ее участием: трагикомедия «Зигзаг удачи», многосерийная мелодрама с элементами комедии «Большая перемена», трагикомедия «Афоня», комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!».
7 июля из жизни ушел министр транспорта Российской Федерации и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт. Его тело обнаружили в парке в Подмосковье недалеко от его машины.
14 июля в московском хосписе после продолжительной болезни скончался кинорежиссер и актер Александр Митта. В 1980 году он снял первый в истории советского кино фильм-катастрофу, который назывался «Экипаж».
14 июля также не стало актера театра и кино, кинорежиссера Юрия Мороза. Он создал такие сериалы, как «Братья Карамазовы», «Каменская», «Пелагия и белый бульдог» и «Угрюм-река».
22 июля у себя дома в кругу семьи из жизни ушел британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн.
24 июля умер американский рестлер и актер Халк Хоган. Согласно заключению врачей, причиной смерти звезды стал инфаркт миокарда.
9 августа после тяжелой болезни скончался советский и российский актер театра и кино Иван Краско. Он получил известность благодаря ролям в таких кинокартинах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».
23 сентября не стало одной из самых ярких киноактрис XX столетия Клаудии Кардинале. Ее слава гремела не только в Европе и Голливуде, но и в СССР, куда артистка приезжала с визитом.
26 сентября из жизни ушел актер и режиссер Тигран Кеосаян. В конце декабря 2024 года он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии одной из кардиологических клиник Москвы. Несмотря на все усилия медицинского персонала Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому.
28 октября после тяжелой болезни в возрасте 40 лет умер российский актер Роман Попов. Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» семь лет боролся с опухолью головного мозга.
4 ноября скончался российский актер и телеведущий Юрий Николаев. Причиной смерти звезды «Утренней почты» стали осложнения, вызванные раком легких.
8 ноября не стало российского актера театра и кино Владимира Симонова. Артист дебютировал в кино в 1981 году и снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата» и «Каменскую».
23 ноября из жизни ушел легендарный футболист и тренер Никита Симонян. В составе московского «Спартака» он стал четырехкратным чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка страны, забив 159 мячей в 243 матчах.
Также 23 ноября умер немецкий актер Удо Кир. Он прославился благодаря фильмам «Тело для Франкенштейна», «Догвилль», «Меланхолия», «Армагеддон» и «Блэйд».
13 декабря скончался знаменитый пианист и композитор Левон Оганезов. Он не дожил до своего 85-летия менее двух недель.
20 декабря не стало актера Анатолия Лобоцкого. Зрителям он запомнился по роли отца Саши Кострова в сериале «Молодежка» и полковника Глухова в картине «Калашников».
25 декабря из жизни ушла Вера Алентова. Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким в театре Маяковского. Дежурившие на месте врачи экстренно госпитализировали актрису в больницу. Несмотря на оказанную помощь и реанимационные действия, спасти ее не удалось.
28 декабря умерла киноикона прошлого столетия актриса Брижит Бардо. В течение 20-летней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах и записала порядка 80 песен.