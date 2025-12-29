В Курской области мигрантам запретили работать в общепите

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о запрете на работу мигрантов в сфере грузовых и пассажирских перевозок, доставке, общественном питании и подборе персонала.

Ограничения начнут действовать в Курской области с 2026 года, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Подписал постановление о запрете на работу мигрантов в отдельных сферах, связанных, в первую очередь, с людьми. Ограничения начнут действовать с 2026 года. Нововведения касаются иностранных граждан, которые работают на основании патентов. Теперь они не смогут трудиться на предприятиях и в компаниях, которые оказывают следующие виды услуг: грузовые и пассажирские перевозки, в том числе услуги такси; курьерская доставка; общественное питание; подбор персонала", - написал он.

Хинштейн добавил, что работодатель обязан расторгнуть трудовые отношения с иностранными сотрудниками не позднее трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу.