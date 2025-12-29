Сбер выпустил документальный фильм о людях из разных уголков России

Сбер выпустил документальный фильм «Твое отражение», объединяющий десять историй людей из разных уголков России. Герои фильма живут и работают в Алупке, Горно-Алтайске, Иркутске, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое, Туле, Удмуртии, Калининграде и Москве.

Каждая история — про конкретных людей. Про фельдшера Наталью. Про Юрия — кондитера из Алупки. Про 22-летнего Ивана — педагога детского направления «Школы 21. старт». Про крановщицу Евгению, которая строит СберСити. Их неподдельные эмоции, гордость за свой труд и свой дом преображают страну.

Зрители увидят, как преображается аэропорт в Горно-Алтайске. Как развивается предпринимательское сообщество в Алупке и меняется сам город. Как в Калининграде появились сквер и фонтан у музея изобразительных искусств. Как в Москве рождается СберСити.

Фильм рассказывает о добрых делах и проектах: о детских стоматологических кабинетах в Туле, в которых как говорят дети — «совсем не страшно». О цифровом фельдшерско-акушерском пункте для жителей удмуртского села. О восстановлении храма в Иркутской области — помогают волонтеры Сбера.

Особое место занимают истории про образование и технологии. В кампусе «Школы 21. Старт» в Новом Уренгое дети бесплатно изучают цифровые технологии, получают актуальные цифровые навыки и развивают мягкие: системное мышление, адаптивность и креативность.

А нейросеть «ГигаЧат» отправилась на Международную космическую станцию, чтобы помогать космонавтам.

Фильм показывает, что будущее создается здесь и сейчас, общими усилиями. И это по-настоящему вдохновляет, подчеркнули в Сбере.