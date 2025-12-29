Меньшова рассказала о последних минутах жизни Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова простилась со своей матерью, народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом сообщает Пятый канал.

Дочь звезды театра и кино рассказала о последних минутах жизни Веры Валентиновны. Выступая на траурной церемонии, Меньшова вспомнила, как заказала матери такси, чтобы она смогла посетить похороны своего коллеги Анатолия Лобоцкого, где ей в итоге стало плохо.

Юлия Меньшова сделала заявление на прощании с Верой Алентовой

«Увидела, как она идет в толпу у театра Маяковского. Ей было тяжело всходить по лестнице, но она поняла, что журналисты смотрят. И взлетела по этой лестнице, как будто бы ей 20 лет. В этом вся она: взлетела и ушла с благородством и достоинством», — сказала Меньшова.

Ранее стало известно, что поклонники Веры Алентовой собрались у здания театра имени Пушкина, где прошло прощание с народной артисткой России.