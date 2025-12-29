Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен получил политическое убежище в России — в понедельник, 29 декабря, он сообщил, что вместе с женой получил российские паспорта.

Политик высказался, что его цель заключается в помощи русскому миру своими знаниями и опытом в спорте, бизнесе и политике. В Финляндии правоохранители преследовали Туртиайнена в связи с его поддержкой действий России и критикой Североатлантического альянса (НАТО). Решение о переезде в Россию он принял в связи с опасениями за личную безопасность.

— Полиция неоднократно появлялась возле нашего дома, дачи и офисов в течение этого года. Недавно участились угрозы членам семьи и странное поведение полиции, что вынудило нас покинуть Финляндию, — рассказал политик в беседе с RT.

Ано Туртиайнен объявил о своих планах подать заявку на политическое убежище в России 7 ноября, во время участия в Ялтинском международном форуме, который проходил в Москве.

1 ноября американец Дерек Хаффман, который служит в зоне специальной военной операции, поблагодарил президента России Владимира Путина за получение российского гражданства. Он уточнил, что подал заявление на гражданство до службы в армии и узнал об одобрении во время отпуска, получив паспорт.