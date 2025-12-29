Профессоров уволили за членство в секте, где молились за здоровье Зеленского

В Петербурге проводится масштабная проверка по факту деятельности проукраинской псевдорелигиозной секты "Школа духовного подвижничества", где молились за здоровье Зеленского и обсуждали СВО на собраниях.

По данным 78ru, предполагаемым лидером секты является доктор педагогических наук, профессор Ольга Даутова. Журналисты уточняют, что ее, а также доцента Сергея Христофорова уволили с места работы (одной из местных академий) за членство в секте.

Это общество, отмечают журналисты, было создано под предлогом пробуждения сознания и взросления адептов. Встречи же носили цель обучения целительству, но на самом деле организаторы секты проводили чуть ли не ментальную войну против россиян. Так, на собраниях в Петербурге обсуждали ход спецоперации, проводились молебны "за здравие Зеленского", а ВСУ назывались "светлыми силами, с которыми Бог". При этом, адептам запрещали рассказывать о секте православным священникам, а вот доносить до родственников и друзей свою проукраинскую позицию, наоборот, поощряли.