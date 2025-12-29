Умерла Татьяна Дасковская, исполнившая песню «Прекрасное далеко»

Российская и немецкая певица Татьяна Дасковская, исполнившая песню «Прекрасное далеко», ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Кино-театр.ру.

Прощание с артисткой прошло на Заборьевском кладбище в городском округе Домодедово.

Дасковская родилась 25 июня 1946 года в Москве. Получила музыкальное образование дирижера хора. Позже ее приняли в штат киностудии имени Горького и «Мосфильма». В 1971 году дебютировала в фильме «Вера, Надежда, Любовь» с исполнением песни «Будь со мной».

Она исполняла песни «Пообещайте мне любовь» из фильма «Акванавты», «Прекрасное далеко» из кинокартины «Гостья из будущего», «Осенние деньки» из ленты «Одиноким предоставляется общежитие» и все композиции из фильма «Десять лет без права переписки».

В 1999 году Дасковская с семьей переехала жить в Германию. Сначала устроилась петь в российский театр, затем перешла в немецкий проект. Проживала в Нюрнберге, где продолжала выступать.